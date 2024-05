Stavano prelevando 30 mila euro frutto di truffe, 4 arresti

Li hanno fermati mentre prelevano oltre 30 mila euro che due vittime di due distinte truffe avevano per errore trasferito su conti che credevano della banca. In manette sono finite quattro persone, tre uomini e una donna, di età compresa tra i 42 e 37 anni. I carabinieri della compagnia Centro di Genova sono arrivati a loro dopo la prima segnalazione arrivata dalla filiale della Bnl di via Brigata Liguria per un prelievo di oltre 6 mila euro da parte di uno degli arrestati. Nel frattempo dalla sede di Poste Italiane di piazza Tommaseo è arrivato un altro allert per un prelievo sospetto. Lì c'erano gli altri due uomini e la donna a cui sono stati trovati 24 mila euro presi con 12 prelievi in diversi sportelli della città.

I militari hanno ricostruito, incrociando le denunce arrivate in questi giorni, che i soldi erano stati spostati dai titolari di due conti correnti che erano stati contattati da finti funzionari: i finti dipendenti avrebbero spiegato che per problemi interni della filiale avrebbero dovuto spostare i soldi su un altro conto. Le vittime avrebbero così indicato le coordinate e dato le chiavi di accesso. Secondo gli investigatori, i quattro farebbero parte di una più ampia organizzazione e avrebbero ricevuto indicazioni per prelevare materialmente i soldi da chi si era occupato di raggirare gli ignari correntisti.



