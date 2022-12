Genova e London, accordo su cultura e shipping

(ANSA) - GENOVA, 02 DIC - E' stata firmata questa mattina nel salone di rappresentanza di palazzo Tursi una lettera di intenti siglata dal sindaco Marco Bucci e dal futuro sindaco della City of London, l'alderman Michael Mainelli, per lo sviluppo di progetti condivisi tra le due città specialmente negli ambiti della cultura, dello shipping e della formazione. Con loro, fra gli ospiti, erano presenti il console generale britannico Mike Nithavrianakis, Douglas Barrow membro del British Empire, la consigliera delegata ai rapporti internazionali Barbara Grosso e il coordinatore degli ambasciatori di Genova nel mondo Giuseppe Franceschelli. "Si rafforza così il legame tra Genova e il Regno Unito, Londra e City of London in particolare - ha detto Bucci - si tratta dell'ultimo vero comune "medievale" rimasto in Europa ma che può essere di grande ispirazione per i forti tratti innovativi a livello di qualità di vita e crescita del business". Michael Mainelli ha aggiunto: "È stato importante constatare quanto tutto ciò che ha contraddistinto il nostro passato sia tornato attuale e quanto l'energia e il desiderio di volgere lo sguardo al futuro saranno utili per affrontare insieme nuovi importanti percorsi". Tra i doni dell'amministrazione all'alderman il modellino di un Leudo.

L'obbiettivo, per un vicino futuro, è portare un vero esemplare di questa tipica imbarcazione ligure a navigare il Tamigi.

(ANSA).