Donna cade dal quarto piano mentre stende bucato, è grave

Una donna di circa 50 anni è caduta dal quarto piano a Marassi mentre stendeva il bucato. E' successo in via Centurione Bracelli. La donna è precipitata dentro il cortile di una abitazione al piano terra. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale del 118, con l'automedica Golf 1. La signora è stata intubata e portata in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova. Le sue condizioni sono gravi. Le indagini sono in mano agli agenti delle volanti della questura, diretti dal primo dirigente Teresa Canessa. Secondo una prima ricostruzione, la donna stava stendendo il bucato con accanto la figlia di 14 anni che la stava aiutando quando si è sporta troppo in avanti ed è precipitata. La dirimpettaia ha visto la scena e ha chiamato subito i soccorsi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA