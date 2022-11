Violenza sulle donne: a Genova +24% di maltrattamenti in casa

(ANSA) - GENOVA, 25 NOV - Calano i casi di stalking a Genova e in provincia ma aumentano i casi di maltrattamenti in famiglia e percosse. E' quanto emerge dai dati raccolti dalla Polizia di Stato in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

Nel dettaglio, nel comune di Genova i maltrattamenti in famiglia sono passati dai 145 dell'anno scorso ai 180 del 2022, pari a un aumento del 24,1%. Gli atti persecutori sono stati 120 nel 2021 e 108 quest'anno, in calo del 10%. Le percosse sono state 125 nel 2022 rispetto alle 105 dell'anno precedente, con un aumento del 19%. Gli ammonimenti del questore per lo stalking sono stati 9, uno in più rispetto al 2021, mentre quelli per la violenza domestica sono passati da 25 a 42 (+68%).

Per quanto riguarda la provincia di Genova i maltrattamenti in famiglia sono stati 226 rispetto ai 212 del 2021; gli atti persecutori sono stati 138 rispetto ai 166 dell'anno scorso, mentre le percosse sono passati da 164 a 176.

Per tutta la giornata le poliziotte e gli agenti della questura genovesi sono stati in piazza De Ferrari per informare sulla violenza di genere e su come denunciare.

Più diffusi i maltrattamenti in famiglia che rappresentano una quota pari al 79,6%, poi gli atti persecutori (78,3%) e infine le percosse (10,9%). (ANSA).