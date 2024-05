Calcio: Sampdoria vola ai play off sotto occhi di Eriksson

La Sampdoria conquista matematicamente un posto nei play off con il successo contro la Reggiana sotto gli occhi dell'ex tecnico blucerchiato, dal 1992 al 1997, Sven Goran Eriksson. Finisce 1-0 grazie allo splendido calcio di punizione dal limite al 16esimo del primo tempo di Esposito che ha capitalizzato al meglio il fallo conquistato da Darboe. Poi la squadra di Andrea Pirlo ha saputo controllare al meglio la reazione della Reggiana che trova poi il pareggio al 64' con Vergara che viene pescato in posizione irregolare dall'arbitro Massimi. Dopo il triplice fischio espulso il tecnico degli emiliani Nesta per protesta ma può iniziare la festa blucerchiata che adesso punta al sesto posto visto che il Palermo è distante soltanto un punto.



