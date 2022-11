Diga: Rixi, parte la più grande opera marittima paese

(ANSA) - GENOVA, 23 NOV - "Con la firma sul contratto, nero su bianco, parte la più grande opera marittima del Paese. Il via alla progettazione esecutiva e alla costruzione della nuova diga foranea di Genova è fondamentale per il Pil dell'intero Paese e di buona parte del continente europeo. Ora bisogna fare in modo, sull'esempio del modello Genova, che i lavori procedano in maniera sicura e spedita". Così il viceministro al Mit Edoardo Rixi. (ANSA).