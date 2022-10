Genoa: lesione al crociato per Pajac, lungo stop

(ANSA) - GENOVA, 26 OTT - Lungo stop per Marko Pajac. L'esterno sinistro del Genoa, che si era infortunato durante la gara di sabato scorso contro la Ternana, ha subito infatti una lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.

Lo ha comunicato il club rossoblù al termine degli accertamenti odierni.

Pajac sarà operato per risolvere l'infortunio e il suo rientro è previsto non prima della prossima primavera.

La società rossoblù ha voluto far sentire la propria vicinanza al giocatore con un messaggio via social " Forza Marko, siamo tutti con te!". (ANSA).