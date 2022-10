Cortocircuito in tostapane, a fuoco appartamento a Rapallo

Un incendio è divampato nel pomeriggio nella cucina di un attico in piazza Cile a Rapallo. Le fiamme sarebbero state causate da un corto circuito partito da un tostapane. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Genova e di Rapallo e una ambulanza in supporto. Gli inquilini sono fuggiti in tempo e hanno dato l'allarme. Non ci sono stati feriti o intossicati.

Le fiamme sono state donate ma l'appartamento è al momento inagibile. Gli altri appartamenti non hanno subito danni.

(ANSA).