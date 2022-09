Elezioni: Toti, performance Noi moderati non è un successo

(ANSA) - GENOVA, 26 SET - "E' ovvio che è un risultato che non soddisfa a livello nazionale né regionale, si rientra nella somma di partiti che per quanto coerenti non riescono mai a sfondare nel cuore dell'elettorato. Certo non la possiamo considerare una performance di successo". Lo ha detto il governatore ligure Giovanni Toti (Noi Moderati) facendo il punto sui risultati elettorali. "A livello nazionale si rientra nella maledizione per cui la somma dei partiti per quanto coerenti non riescono mai a sfondare nel cuore dell'elettorato - ha ripetuto -. Ma certamente avremo una rappresentanza nei due rami del Parlamento. Anche la lista generale sottoperforma moltissimo rispetto a quello che sono i risultati della lista Toti nei passati anni. La coalizione in Liguria perde una quindicina di punti percentuali rispetto alle sue migliori performance" uscendo più fragile "dalle urne. E' chiaro che le dinamiche nazionali incidono e non poco. Dovremo fare valutazioni anche sulla lista che porta il mio nome" (ANSA).