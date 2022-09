Toti: "Entro due settimane rimpasto giunta"

(ANSA) - GENOVA, 26 SET - Ilaria Cavo e Gianni Berrino (i due assessori liguri passati alle Politiche con Noi Moderati la prima e Fratelli d'Italia il secondo, ndr) "andranno certamente a servire la Liguria in Parlamento. Dovremo trovare i sostituti. Nell'ambito di questo rimpasto, coglieremo l'occasione per un tagliando complessivo e cercheremo di rafforzare il più possibile non solo la qualità amministrativa della nostra giunta ma anche la coesione della coalizione con un coinvolgimento più ampio possibile.Ragioneremo tutti insieme sulla sanità (ora in capo al governatore, ndr) e il resto delle deleghe". Lo ha detto il governatore della Liguria Giovanni Toti durante il punto sui risultati elettorali parlano del futuro rimpasto della giunta regionale dopo l'affermazione di Cavo e Berrino alle politiche.

Sulle deleghe, anche quelle della presidenza, "ragioneremo tutti insieme in modo complessivo: ci sono i temi della sanità, della cultura, del lavoro e dei trasporti - ha detto - Decideremo come suddividerle. Ovviamente verranno sostituiti solo gli assessori che escono, non ci saranno altri rimpasti. Quindi direi che, più o meno, gli equilibri politici saranno quelli, poi dagli approfondimenti con i partiti dipenderà la decisione se saranno persone strettamente di partito o d'area civica. Nelle prossime due settimane ci occuperemo delle deleghe scoperte".