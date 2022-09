A Spezia mostra 'falsi' in porto con Vespa e animali protetti

(ANSA) - LA SPEZIA, 12 SET - La copia di una Vespa Piaggio e alcuni animali imbalsamati di specie protetta esposti all'interno del terminal crociere della Spezia per sensibilizzare turisti e viaggiatori sui danni che la contraffazione produce al tessuto economico e all'ambiente. La mostra permanente, inaugurata stamattina, nasce per volontà dell'Agenzia delle dogane e monopoli ed è stata creata usando reperti contraffatti effettivamente sequestrati nel corso degli scorsi anni nello scalo portuale della città.

"L'idea nasce dalla direzione generale di Marcello Minenna, che da mesi ha inteso dare una maggiore spinta alla sensibilizzazione della cittadinanza - sottolinea Andrea Maria Zucchini, direttore interregionale Nord Ovest dell'Agenzia della dogane e dei Monopoli -. Si tratta di violazioni molto gravi che mettono a rischio l'economia nazionale con prodotti sempre più affinati, creati da soggetti che importano o fabbricano in Italia stessa. Se poi parliamo di freni per auto, come quelli in mostra, c'è da tenere presente che si mette anche a repentaglio la sicurezza dei cittadini stessi. Perché il marchio è copiato, ma non le caratteristiche tecniche". Il progetto si inserisce in una campagna di informazione che toccherà porti e aeroporti in tutta Italia. Nel cruise terminal spezzino vi sono due teche tra le quali i passeggeri - circa 500mila nel 2022 - passano per lasciare il porto. Da un lato sono esposti reperti sequestrati per contraffazione, tra cui una Vespa Piaggio, accessori automotive e borse. Dall'altro animali imbalsamati, pelli e accessori di moda in pelle di animali la cui importazione è vietata dalla normativa Cites. "Dobbiamo tutelare chi rispetta le regole ed i brevetti - l'invito del sindaco Pierluigi Peracchini -. La parte dedicata agli animali è particolarmente educativa, speriamo di poter portare qui le scolaresche".

(ANSA).