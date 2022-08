Ponte: Toti, dolore non si appanna ma 4 anni non sono passati invano

(ANSA) - GENOVA, 13 AGO - "Abbiamo ancora incisi nel cuore quei giorni, quell'apocalisse che si è abbattuta sulla nostra città, colpendo non solo Genova e la Liguria ma l'Italia intera.

Una tragedia che ci ha lasciati senza respiro e svuotati. Non si può estinguere il dolore di chi ha perso un familiare, un amico, una persona cara, possiamo solo continuare a rimboccarci le maniche e avere la consolazione di sapere che quattro anni non sono trascorsi invano". Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti a 24 ore dall'anniversario del crollo di Morandi.

"Gli anni non appannano il dolore - aggiunge - ma danno una prospettiva al ricordo di quanto è successo prima, durante e dopo. Prima. La magistratura emetterà i suoi verdetti perché abbiamo bisogno che giustizia venga fatta e il crollo del ponte Morandi è stato un grande avvertimento su quanto non è stato fatto prima. Ci siamo cullati nell'idea che il progresso non avesse bisogno di manutenzione - ha sottolineato - e ne abbiamo pagato un conto terribile, un conto che in futuro nessuno dovrà mai più pagare. Durante. Non ho mai avuto la sensazione, con Marco Bucci e tutti coloro che hanno lavorato con noi, che ci sia stato un solo momento di abbandono e di scoramento. Al dolore irrecuperabile per le vittime e per i loro familiari si è subito affiancata una volontà di riscossa feroce e ineliminabile. Se siamo riusciti in un'opera che sembrava impossibile, è perché l'orgoglio è stato più forte della frustrazione, la professionalità più del rancore, l'impegno più del logorio amministrativo. Dopo. Il dopo è oggi, in quella continua lotta per difendere e sviluppare tutto il nostro territorio: dalle spiagge alle strade ai nostri monti. Perché questa volta 'mai più' non sia solo un auspicio ma il risultato di un lavoro duro, esigente e fruttuoso". (ANSA).