Covid: ancora in calo ospedalizzati e positivi, 7 morti

(ANSA) - GENOVA, 05 AGO - Ancora un netto calo di ospedalizzati covid in Liguria: sono 401, 20 in meno di ieri.

Cinque i malati in rianimazione. I nuovi casi sono 1210 a fronte di 6694 tamponi (1045 molecolari e 5649 test antigenici). Il tasso di positività è del 18.07%, mentre a livello nazionale è al 17%. I positivi in liguria sono 18397, 465 in meno. I guariti nelle ultime 24 ore sono 1668. Ci sono stati 7 morti, avevano tra gli 81 e i 94 anni. I decessi da inizio pandemia sono 5464. I nuovi contagi sono 462 nell'area di Genova, 249 nel Savonese, 207 nell'Imperiese, 182 nello Spezzino, 103 nel Tigullio, 7 non sono residenti in regione. In isolamento domiciliare ci sono 16333 persone, 560 in meno rispetto a ieri.

Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 1983 dosi di vaccino. Ma sulla risposta alla campagna per la quarta dose agli over 60 punta il dito il direttore generale di Alisa, Filippo Ansaldi. "Per quanto riguarda la quarta dose di vaccino anti covid agli over 60 in Liguria siamo molto lontani da una risposta soddisfacente in termini di 'compliance' che è superiore al 95%, il dato sulle quarte dosi è stato leggermente migliore per gli over 80 rispetto agli over 60". "La campagna vaccinale in corso per la variante Alfa deve essere spinta al massimo per raggiungere la copertura dei fragili in Liguria. - sostiene Ansaldi - Il problema della 'compliance' è diffuso non solo in Italia ma in tutto il mondo, tanto è vero che se ne discute a livello internazionale . Il covid è una malattia che anche nella percezione della gente sta diventando endemica, dobbiamo superare la percezione sbagliata che molti hanno che il vaccino non sia necessario. E' necessario proteggersi nei confronti di questa malattia"