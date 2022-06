Accoltella due ragazzi in strada e fugge, caccia all'aggressore

(ANSA) - GENOVA, 19 GIU - Un uomo armato di coltello ha ferito almeno due persone, in modo non grave, in via XX Settembre a Imperia. Stando alle prime informazioni, l'uomo avrebbe colpito due giovani di 18 e 26 anni entrambi raggiunti da fendenti agli arti superiori per poi fuggire. I motivi non sono noti. Sul caso indagano i carabinieri, che stanno dando la caccia all'aggressore che risulta essere ancora in possesso del coltello. (ANSA).