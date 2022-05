Camogli dedica festival Comunicazione a libertà

E' dedicato alla libertà il 9/o Festival della Comunicazione di Camogli dall'8 all'11 settembre, presentato oggi al Salone del Libro di Torino nello stand Rai dal sindaco Francesco Olivari, dai direttori Rosangela Bonsignorio e Danco Singer e dallo storico Alessandro Barbero che inaugurerà il cartellone. "Tutti sappiamo cosa è la libertà perché è una percezione chiara del nostro essere - ha detto Barbero - anche se è un concetto che cambia nel tempo. Nel Medio Evo per esempio, era qualcosa che veniva concesso, oggi è un diritto. Già Dante lo aveva presentato come un concetto universale, mettendo Catone, se pur suicida, nel Purgatorio e non nell'Inferno".

Bonsignorio e Singer hanno sottolineato come il tema, scelto l'anno scorso, "assuma oggi un significato ancora più forte". In tutto oltre 120 incontri, sulle terrazze sul mare e nelle piazze di Camogli, con scienziati, scrittori, artisti, personaggi. Tra loro Corrado Augias, Gherardo Colombo, che parlerà della libertà in Dostoevskij, Silvia Ferrara, Stefano Allievi, Piero Angela, Antonella Viola, Piergiorgio Odifreddi, esperti di sport come Evelina Christillin, Beppe Severgnini, narratori come Barbara Alberti, Stefania Auci, Daria Bignardi, Nicola Lagioia..

"Un grande festival culturale gratuito ideato con Umberto Eco - ha concluso il sindaco Olivari - e che va verso il suo decennale, che coniuga turismo e cultura". Tra le tante iniziative collaterali la 'Terrazza dei Saperi' realizzata con l'Università di Genova, 'Libertà di viaggiare' con Trenitalia, la sezione di reading e spettacoli e 'Lo zen e l'arte della manutenzione dei social'. Quest'anno il Premio Comunicazione andrà a Luciana Littizzetto. (ANSA).