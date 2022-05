Motta: lo Spezia ha fatto qualcosa di straordinario

(ANSA) - UDINE, 14 MAG - "Per me è un privilegio unico far parte di questo gruppo: devo ringraziare i ragazzi perché hanno fatto qualcosa di straordinario". Lo ha detto Thiago Motta a Udine in conferenza stampa dopo che lo Spezia si è assicurato la salvezza battendo per 3-2 la squadra di casa. "Posso assicurare che non è stato facile arrivare fin qui, ma la squadra è sempre rimasta positiva e mi ha aiutato in modo incredibile".

Ma guai a chi parla di miracolo: "Io ai miracoli non credo.

Credo piuttosto in impegno, lavoro, serietà, responsabilità. La nostra è stata un'impresa che d'ora in avanti farà parte della storia del club, un'impresa meritata sul campo tutti i giorni dai ragazzi che hanno dato il massimo per il bene del collettivo". "Tutti abbiamo bisogno di tutti: chi gioca di più ha bisogno di chi gioca meno, e viceversa" ha sottolineato Motta.

"La soddisfazione più grande per me è che tutti all'interno del gruppo hanno compreso questo principio: non era facile trovare un equilibrio ma l'abbiamo fatto insieme. Non mi sono mai sentito solo, nemmeno nei momenti più difficili dell'anno. A Spezia mi sento di casa, i tifosi mi hanno fatto sentire uno di loro". L'allenatore ha dribblato le domande relative all'avvenire: "Sto vivendo il presente, ed è troppo bello per perdere tempo a pensare al futuro". (ANSA).