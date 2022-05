Ha 22 pugnali da guerra e 52 baionette, denunciato

(ANSA) - GENOVA, 13 MAG - Un savonese di 58 anni è stato denunciato dai militari della Guardia di Finanza di Savona per ricettazione e detenzione abusiva di armi da guerra. L'uomo, nella sua abitazione aveva una collezione di armi bianche, alcune delle quali di dubbia provenienza, in parte catalogate come armi da guerra. I militari hanno trovato 22 pugnali da guerra e 52 baionette. L'uomo non aveva l' autorizzazione per detenere le armi e non ha dato giustificazioni esaustive sulla provenienza delle stesse.

I pugnali avevano lame della lunghezza compresa tra i 22 ed i 30 centimetri, mentre le baionette erano lunghe tra i 35 ed i 45 centimetri. Le armi risalgono al periodo della prima e seconda guerra mondiale. Alcune riportavano anche scritte in tedesco inneggianti al nazismo. Le armi sono state sequestrate e continuano le indagini per scoprirne la provenienza. (ANSA).