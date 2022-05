Bandiere Blu: Toti, Liguria regina per 13^ anno consecutivo

(ANSA) - GENOVA, 10 MAG - "La Liguria si conferma ancora 'regina' delle Bandiere Blu, per il 13/mo anno consecutivo è al primo posto in Italia nella classifica delle spiagge più belle e più pulite, con 32 bandiere blu". Lo sottolinea il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti via fb commentando il riconoscimento alle località rivierasche e ai porti turistici più incontaminati e sostenibili, assegnato dalla Fondazione per l'educazione ambientale (Fee), ong internazionale con sede in Danimarca.

"Un risultato importante - sottolinea -, soprattutto alla vigilia dell'estate che, dopo due anni di pandemia, dovrà essere la stagione della ripartenza definitiva per i liguri, per il turismo e per la nostra economia. La Liguria vi aspetta, a partire proprio dalle sue splendide bandiere blu". (ANSA).