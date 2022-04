Offese a Bordilli: Dello Strologo, non si fa politica con insulti

(ANSA) - GENOVA, 16 APR - In merito agli insulti sessisti sul manifesto elettorale dell'assessore comunale genovese Paola Bordilli, anche la dichiarazione il candidato sindaco del campo progressista Ariel Dello Strologo: "Sono fortemente indignato dagli insulti rivolti all'assessore Bordilli, a cui esprimo piena solidarietà - afferma - Fin dal primo giorno di campagna elettorale ho sottolineato l'intenzione di mantenere un alto livello di linguaggio e di dibattito. Non si fa politica a suon di insulti. Mi aspetto e auspico una campagna elettorale all'insegna della correttezza. Il dissenso non può prescindere dal rispetto di tutte e tutti". (ANSA).