Colpo Salernitana, Samp battuta e contestata

(ANSA) - GENOVA, 16 APR - Una vittoria che vale la speranza quella conquistata al Ferraris dalla Salernitana che sconfigge 2-1 la Sampdoria grazie ad un avvio super, due reti nei primi sei minuti. Notte fonda per i blucerchiati ai quali non basta Caputo per rimettere in carreggiata una gara iniziata male e finita tra i fischi di contestazione della Gradinata Sud. Terza sconfitta consecutiva per i blucerchiati, ottava su 11 gare con in panchina Giampaolo. Con i tifosi a contestare e Quagliarella a chiedere scusa.

Alla Samp non basta dominare nel possesso palla (70%) per fare male ai campani che dopo aver sfiorato il colpo in casa della Roma lo centrano con la Sampdoria che fa grande fatica ad andare al tiro. E ora, restando ferma a 29 punti, la classifica fa paura, perché la squadra pare non avere le energie per reagire a questa deriva. La Salernitana ha giocato consapevole di essere ormai ad un passo dal baratro ed ha fatto della disperazione la sua forza e adesso la squadra di Nicola con due gare da recuperare può ancora sperare nella salvezza.

Avvio choc per la Samp che al sesto del primo tempo è già sotto di due gol. Al 4' Mazzocchi batte un calcio d'angolo da destra, Fazio sul secondo palo salta più in alto di tutti e batte Audero tra le proteste dei giocatori di casa che chiedevano un fallo su Caputo. Finite le proteste e concesso il gol c'è appena il tempo di ripartire, Ederson ruba palla a centrocampo e s'invola sulla sinistra con Ferrari che non lo raggiunge e appena entrato in area batte Audero con un perfetto rasoterra che passa sotto le gambe del portiere.

L'uno-due colpisce la Samp che fatica a riorganizzarsi ed appare nella prima parte del primo tempo in balia degli avversari.

Bisogna attendere il 28' per trovare il primo tiro nella porta di Sepe da parte della squadra di Giampaolo. E' una conclusione di Caputo. Al 32' però proprio Caputo si fa trovare pronto su un rimpallo causato da Coulibaly e batte Sepe in uscita. Il gol rinvigorisce i blucerchiati che si aprono però al contropiede e sfiorano il gol con Bonazzoli.

Nella ripresa nella Samp c'è Augello per Murru, la squadra ha il controllo della gara, ma non concretizza, anzi, è ancora la Salernitana con Ranieri a minacciare Audero. Il caldo si fa sentire, il gioco è frammentato. I tecnici sfruttano tutte le sostituzioni e la Salernitana perde Sepe per infortunio. Nicola si gioca le carte Kastanos e Ribery, inserendo nel finale anche il brasiliano Mikael, Giampaolo risponde con Sabiri e il rientrante Damsgaard ma oltre a conquistare calci d'angolo non sfruttati la Sampdoria non riesce ad andare e dopo quasi sette minuti di recupero la Salernitana può festeggiare. (ANSA).