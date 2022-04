Covid: continua la crescita degli ospedalizzati, superata quota 300

(ANSA) - GENOVA, 15 APR - Continua ad aumentare il numero delle persone che finiscono in ospedale a causa del covid. In Liguria ci sono 312 ricoverati, 14 in più rispetto a ieri. Ma all'aumento delle ospedalizzazioni non corrisponde una maggiore occupazione dei posti letto nelle terapia intensive dove ci sono 9 malati. C'è stato un decesso: una donna di 89 anni al Villa Scassi. I morti da inizio pandemia sono 5229.

I positivi sono stabili: 17917, 15 in più rispetto alle 24 ore precedenti. I nuovi positivi, invece, sono ancora sopra 1500.

Sono 1517 a fronte di 9368 tamponi (2013 molecolari e 7265 antigenici rapidi). Il tasso di positività è del 16,19%, a livello nazionale è 15,5%. I nuovi casi sono 737 nell'area di Genova, 234 nello Spezzino, 219 nel Savonese, 191 nell'Imperiese, 129 nel Tigullio e 7 sono cittadini non residenti in Liguria. I guariti sono1501. In isolamento domiciliare ci sono 17250 persone, 37 in meno rispetto a ieri.

Nelle ultime 24 ore sono stati somministrati 659 vaccini, di cui 8 proteici (ANSA).