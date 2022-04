Comunali: Salvini, Bucci può vincere al primo turno

"Abbiamo l'orgoglio di essere stati premiati dai genovesi e dagli spezzini e quindi conto che il centrodestra si confermi sia a Genova che a Spezia, con un grande risultato della Lega. Per quanto riguarda la Regione usciamo finalmente da questa maledetta pandemia e contiamo di poterci dedicare ai problemi del quotidiano, alla viabilità alle grandi opere e al lavoro. C'è tanto lavoro da fare". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a un comizio a Genova per Marco Bucci. "Tutti i dati dicono che Marco Bucci e il centrodestra possono rivincere già al primo turno e quindi continueremo a lavorare umilmente come abbiamo fatto fino a oggi. Con l'orgoglio di avere portato Genova a essere un modello di buona amministrazione a livello nazionale", ha detto Salvini.

C'è il nome del sindaco uscente Marco Bucci, al posto di quello di Salvini, nel simbolo della Lega per le comunali del capoluogo ligure. "La Lega non lo ha mai fatto", ha spiegato Salvini presentando il simbolo dopo il comizio a Genova a sostegno del sindaco uscente. "Questa volta abbiamo fatto un'eccezione per tutto quello che avete passato" ha detto rivolto a Bucci. "Questa città è risorta dopo il ponte Morandi" ha detto ancora Salvini "è diventata un modello di buona amministrazione a livello nazionale e ora ha ancora tanto lavoro da fare per continuare a migliorare". "Questo è un omaggio a Genova. La Lega di solito non inserisce i nomi dei candidati sindaco a Padova, Milano, Alessandria e Piacenza - ha spiegato ancora Matteo Salvini -, ma con tutto quello che avete passato voi genovesi e con tutto l'entusiasmo che ci avete messo io ho ritenuto che il 12 giugno Matteo Salvini potesse passare in secondo piano perché vengono prima Genova, la Liguria e Marco Bucci, quindi in bocca al lupo, buona battaglia e buona vittoria"