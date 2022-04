Porto Genova: banchine crociere elettrificate entro il 2023

(ANSA) - GENOVA, 07 APR - "Il porto di Genova avrà le banchine del terminal crociere elettrificate a metà o fine 2023, a un anno dall'aggiudicazione della gara". Paolo Piacenza, segretario generale dell'Autorità di sistema portuale di Genova, Savona e Vado ligure lo annuncia a margine del convegno a bordo di Costa Firenze su "Il futuro del turismo crocieristico e il modello Genova". "Crediamo molto nella elettrificazione delle banchine, siamo stati primi a partire a livello nazionale, abbiamo avuto un finanziamento statale di 30 milioni suddiviso in 10 milioni per le banchine crociere di Savona e 20 milioni sul terminal crociere di Genova" spiega Piacenza.

Le gare sono partite sia a Genova, dove in queste ore scade il termine per la presentazione delle offerte, che a Savona. Ci sono però ancora nodi da sciogliere. "Ci sono tematiche da definire a livello nazionale sulla regolamentazione della tariffa e sul soggetto che effettivamente potrà poi effettuare questo servizio" sottolinea Piacenza. Sulla stessa linea Sonia Sandei, vicepresidente di Confindustria Genova con delega all'esecuzione del Pnrr e alla Transizione ecologica del porto e head of electrification Enel Italia che ricorda: "Genova sta puntando a diventare un modello" ma "il porto con le banchine elettrificate deve unirsi anche a fonti rinnovabili, che alimentino le banchine elettrificate, in un circuito che si integra con una mobilità, anzi intermodalità sostenibile" e il discorso va allargato anche alla nautica, aggiunge.

Però per l'elettrificazione manca un ultimo passo a livello nazionale: "Una tariffa che includa tutto il servizio utilizzato attraverso l'elettrificazione" dice Sandei. "Abbiamo già una defiscalizzazione inserita nel decreto Milleproroghe: il ministero della Mobilità sostenibile ha notificato a Bruxelles la possibilità di avere la riduzione delle accise e stiamo aspettando la risposta. Naturalmente è necessario che il costo del servizio sia competitivo rispetto al marine gas oil" conclude. (ANSA).