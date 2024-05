"Dimettersi sarebbe una resa, dal mio punto di vista. Perché domani qualunque inchiesta, avviso di garanzia o rinvio a giudizio porterebbe alle dimissioni di un sindaco". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, a Milano. "Non sono nelle condizioni - ha aggiunto - di suggerire niente a Giovanni, che ritengo un ottimo amministratore. Ritengo che in Italia e in tutti i Paesi civili chiunque sia colpevole, se condannato nei tre gradi di giudizio, non basta un'inchiesta. Lo invito a dimostrare che ha lavorato correttamente e spero che i giudici gli diano velocemente la possibilità di farlo".

"Credo che prima di parlare di elezioni ci debbano essere i tempi necessari - ha detto il responsabile organizzazione di FdI Giovanni Donzelli -. Toti dice che non ha nessun coinvolgimento, diamogli il tempo di dimostrarlo. Noi chiediamo massima chiarezza in questo caso come l'abbiamo chiesta in Puglia e Piemonte. Massima attenzione perché quando si parla della cosa pubblica ci deve essere la massima trasparenza". Donzelli ha ricordato: "Abbiamo avuto in passato la nostra sindaca di Terracina stata arrestata e scelse di dimettersi. Poi non è stata nemmeno rinviata a giudizio, su richiesta della Procura".

Piana: 'Toti sereno e disposto a chiarire tutto'

"Chi ha avuto la possibilità di contattare il presidente Toti lo ha trovato sereno - ha detto il governatore della Liguria pro tempore Alessandro Piana entrando in mattinata negli uffici di Regione Liguria, il giorno dopo l'arresto del governatore Toti -. E' disposto a chiarire tutto nel più breve tempo possibile. Noi abbiamo fiducia nel presidente, siamo garantisti. E porteremo avanti tutte le cose importanti per questo territorio". Abbiamo fatto il punto ieri con i colleghi i dirigenti delle strutture per vedere quali sono gli impegni da portare avanti. Oggi faremo un ulteriore punto, abbiamo una giunta e poi una riunione di maggioranza".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA