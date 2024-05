Toti, nell'ordinanza gli affari di Spinelli e il piano con la nuova diga

Spuntano anche gli affari attorno alla costruzione della diga foranea, il maxi progetto finanziato dal Pnrr e dal fondo complementare, portati avanti dagli imprenditori Spinelli con l'appoggio del presidente della Liguria, nelle intercettazioni agli atti dell'indagine per corruzione e corruzione elettorale della Procura di Genova sul sistema Toti.

Come riporta l'ordinanza con cui il gip Paola Faggioni ha disposto gli arresti domiciliari per il Governatore ligure e il suo capo di gabinetto Matteo Cozzani e per Aldo Spinelli, mentre il figlio Roberto è tra i destinatari di misura interdittiva, il reale progetto era riconvertire il Terminal Rinfuse, in "contrasto" con il piano con cui è stata rinnovata per trent'anni la concessione agli imprenditori in cambio di "una mano" al Comitato Toti, "in Terminal container". E questo "in previsione della realizzazione della nuova diga foranea, che incrementerà - annota il giudice - i volumi dei traffici di contenitori" .

Un piano questo che però doveva rimanere segreto per "non suscitare la contrarietà e quindi l'ostruzionismo degli altri concorrenti attivi nel Porto di Genova" e che Toti aveva "messo a fuoco" tant'è che in una conversazione telefonica aveva affermato: "non ci crede nessuno che teniamo le rinfuse per trent'anni…. ah ah (NDS ride)...ma non ci crede nessuno...neanche...ma neanche Pinocchio". E sebbene l'operazione, per dirla con le parole di Cozzani, "non è nell'interesse di Genova" ma di "privati", a dicembre venne deliberata la concessione e a seguire i bonifici dal Gruppo Spinelli al Comitato Toti: "Grazie di tutto, eh? Aldino!", sono le parole del Governatore invitato a prendere un "caffè" prima di Natale.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA