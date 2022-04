Blessin: 'C'è ancora tanto lavoro da fare'

Alexander Blessin non fa drammi. "L'avevo detto alla squadra di stare attenti perché una partita dopo la pausa è un pericolo. Purtroppo abbiamo giocato un brutto primo tempo, eravamo lenti, il Verona ci ha messo in difficoltà perché ci ha aggredito e noi non eravamo tenaci. Nella ripresa abbiamo fatto meglio, abbiamo creato qualche opportunità per pareggiarla ma non abbiamo fatto tantissimo. Questa partita ha dimostrato che abbiamo ancora tanto lavoro da fare". (ANSA).