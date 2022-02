Peste suina: 46 i casi accertati, 21 in Liguria

(ANSA) - GENOVA, 28 FEB - Salgono a 46 i casi di peste suina accertati nella "zona infetta" tra Piemonte (25) e Liguria (21), quattro in più rispetto all'ultimo aggiornamento. Lo rende noto l'Istituto Zooprofilattico di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.

Le nuove positività sono state riscontrate in Piemonte nella provincia di Alessandria, ad Arquata Scrivia, Lerma e Castelletto d'Orba; in Liguria nella provincia di Genova, a Ronco Scrivia. In ciascuno dei quattro Comuni erano già stati evidenziati altri casi. A Rossiglione, Ronco Scrivia, Mignanego e Isola del Cantone sono state trovate quattro carcasse infette.

Tre quelle a Campo Ligure. A Campomorone e Genova una. (ANSA).