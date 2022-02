Giorno ricordo: Genova dedica una targa per Norma Cossetto

(ANSA) - GENOVA, 10 FEB - Genova dedica una targa a Norma Cossetto nel "Giorno del Ricordo" istituito per conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo degli istriani, fiumani e dalmati e della più complessa vicenda del confine orientale.

La lapide, dedicata alla giovane studentessa istriana Medaglia d'Oro al merito civile, è stata posizionata sul Belvedere Da Passano di Oregina. Norma Cossetto, che nella notte tra il 4 e il 5 ottobre 1943 venne gettata viva nella foiba di Villa Surani dopo essere stata seviziata e torturata dai partigiani jugoslavi, è diventata un simbolo del martirio delle foibe e della violenza sulle donne. Alla cerimonia hanno partecipato il vicesindaco Massimo Nicolò, il presidente del Consiglio Comunale Federico Bertorello il presidente del Municipio I Centro Est Andrea Carratù e Giulio Benvenuti vice presidente del Comitato Familiari Vittime Giuliane Istriane Fiumane e Dalmate che ha letto una lettera dei familiari di Norma Cossetto. Con loro l'assessore regionale Andrea Benveduti in rappresentanza di Regione Liguria e la consigliera Laura Repetto per la Città Metropolitana di Genova. Sono intervenuti anche Lorella Fontana capogruppo Lega Salvini Premier e Mauro Avvenente capogruppo Italia Viva, che hanno proposto la targa commemorativa. (ANSA).