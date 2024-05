Toti a festa 158 anni Croce Rossa Genova

"Da ormai più di cent'anni i membri della Croce Rossa si prendono cura della salute dei cittadini, ogni volta che è necessario, in tutte le condizioni meteo e tutti i giorni dell'anno. È un'attività che trasmette tutta la passione civile, il desiderio di aiutare e di essere presenti di chi fa parte di questo corpo: ogni volta che le persone vedono un volontario con questa divisa sentono nascere speranza anche nei momenti di difficoltà. Grazie per il vostro impegno per la Liguria, e buon compleanno: oggi celebriamo una storia davvero gloriosa che si rinnova ogni giorno". Così, spiega una nota, il presidente della Regione Liguria, intervenuto in piazza De Ferrari a Genova in occasione dei festeggiamenti per i 158 anni del Comitato di Genova della Croce Rossa. Nel corso dell'evento al presidente è stata donata una targa: "In segno di gratitudine per la proficua collaborazione offerta alla nostra Associazione, a sostegno di tutte le attività svolte quotidianamente per la popolazione genovese".





