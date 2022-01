Calcio: Motta, "Tre vittorie di fila è storia, ma piedi per terra"

(ANSA) - LA SPEZIA, 23 GEN - E alla fine si scioglie anche Thiago Motta, che si sofferma sotto la curva dei tifosi, dopo la vittoria contro la Sampdoria, per un bagno di folla. Lo Spezia vince tre partite di fila in serie A, non era mai successo.

"Siamo nella storia. Queste emozioni sono il compimento del lavoro che facciamo in settimana. La gioia di questo gruppo, la forza di questi ragazzi, hanno meritato un altro premio dopo quelli di questo ultimo mese. Ora dobbiamo approfittare della sosta per preparare al meglio la partita con la Salernitana".

Motta ha cambiato il proprio destino e forse la storia del campionato dello Spezia: 12 punti fatti in cinque partite, battuti Napoli, Genoa, Milan, Samp e sconfitta casalinga con il Venezia. "I ragazzi stanno facendo un lavoro straordinario, anche chi oggi non ha giocato, ma ha tenuto alto il livello dei nostri allenamenti. Abbiamo meritato di vincere. Era una sfida che non potevamo sbagliare e lo sapevamo".

Gol di Verde e assist di Agudelo, che ha reso il favore al compagno che lo aveva servito in occasione del gol al Milan.

"Agudelo si sta allenando bene. Verde ha fatto una grandissima partita ed è stato freddo sul gol. Un gol bellissimo, finito con il piede di Daniele ma partito con un'azione di squadra. Ho tanti giovani e nessuno di loro sa ancora dove potrà arrivare, la crescita di questo gruppo può essere importante".

Lo Spezia di Motta ha un punto in più di quello di Italiano alla stessa giornata della scorsa stagione. "Lui qui ha fatto un grandissimo lavoro. Noi stiamo facendo la nostra strada. Non è finita, quindi non parliamo di cosa si è fatto. Piedi per terra e lavorare sodo con la consapevolezza che sarà comunque difficile raggiungere l'obiettivo: la salvezza" (ANSA).