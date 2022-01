Ghio: Il Pd cambi per guidare la Regione

Per le comunali di Genova e La Spezia "occorre in poco tempo definire le soluzioni con un campo largo e figure credibili. Nei territori si lavora da tempo e credo che gli ingredienti ci siano tutti. Sta ora nella responsabilità di tutti chiudere rapidamente, andare avanti con due figure autorevoli e con i progetti di cui c'è bisogno per migliorare la vita delle persone nelle due città". Lo ha detto Valentina Ghio, sindaco di Sestri Levante e unico candidato alla segreteria regionale ligure del Pd, a margine della presentazione del suo programma politico al Mog di Genova.

Secondo Ghio potrebbe non esserci bisogno delle primarie per scegliere i candidati, ma la decisione spetta ai territori: "Credo ci sia la possibilità di arrivare a una soluzione in tempi ragionevoli, la scelta deve essere fatta dai territori in autonomia".

"La decisione di candidarmi alla segeteria è ponderata ma anche spontanea perchè credo che sia il momento di cambiare fortemente l'andamento di questo partito - ha spiegato in una conferenza stampa -. Credo sia necessario renderlo il soggetto autorevole che catalizzi buona parte dell'opinione pubblica e delle persone con proposte di cambiamento che guardino ai prossimi venti, trenta e cinquanta anni, tenendo insieme i bisogni delle persone ma affrontando allo stesso tempo le criticità ormai storiche della regione, che si sono acuite in questi anni, in primo luogo l'emergenza demografica". Secondo Ghio "la regione è in stallo e ha bisogno di una spinta forte da un partito che interpreti i bisogni del territorio. Metto a disposizione la mia esperienza di amministratore pubblico che in questi anni ha cercato di tenere insieme un campo largo. L'obiettivo è guidare questa regione".