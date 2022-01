Carige vola su offerte (+10%) oltre prezzo Opa Bper

Nuovo strappo di Carige a Piazza Affari dopo che il Fitd ha confermato di aver ricevuto "offerte non vincolanti" riconducibili, secondo indiscrezioni, al Credit Agricole e Cerberus, oltre che a Bper, l'unico dei pretendenti dell'istituto ligure ad essere uscito alla scoperto. Il titolo ha chiuso con un balzo del 10,8%, a 0,88 euro, ben oltre gli 0,80 euro promessi da Bper per l'opa sulle quote di minoranza.

Il mercato scommette 'al buio' su un rilancio: il Fitd non ha infatti dato indicazioni sulla struttura delle offerte mentre dalla Consob non sembra siano arrivate ulteriori richieste di chiarimento sulle proposte rimaste nel cono d'ombra della riservatezza.

Analisti, favorito chi chiede meno, Agricole avanti

Per gli analisti di Intermonte "uno dei fattori determinanti" per la scelta del partner di Banca Carige "sarà la richiesta della ricapitalizzazione" al Fondo Interbancario di tutela dei depositi. A tal riguardo gli analisti ricordano come l'offerta di Bper, che implicava un'iniezione di liquidità di un miliardo, sia stata respinta mentre quella del Credit Agricole, secondo indiscrezioni non confermate, dovrebbe attestarsi a circa 700 milioni. "Ricordiamo che Credit Agricole ha portato a termine nel 2021 l'integrazione di Creval per la quale non è stato esercitato il Golden Power", sottolinea Intermonte. Un'offerta meno onerosa per il Fitd fa del Credit Agricole "il favorito", secondo gli analisti di Mediobanca. "Dal punto di vista del Credit Agricole sospettiamo che la conferma del loro coinvolgimento verrebbe presa negativamente dati i precedenti messaggi contrastanti sull'appetito a fare operazioni in Italia e alla luce della tiepida accoglienza dell'acquisizione di Creval". Mediobanca, nei giorni scorsi aveva valutato "positivamente" per Bper l'acquisizione di Carige alle condizioni dell'offerta originaria "anche se non sarebbe particolarmente accrescitiva da un punto di vista industriale, alla luce della complessa storia recente di Carige".