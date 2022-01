Covid: al Gaslini 21 ricoverati, anche neonati

(ANSA) - GENOVA, 05 GEN - "Da due settimane stiamo assistendo a una impennata di ricoveri per covid. E il virus non risparmia neppure i neonati". Lo ha detto all'ANSA il direttore del reparto di Malattie infettive dell'ospedale pediatrico Gaslini di Genova, Elio Castagnola. Attualmente ci sono 21 ospedalizzazioni, tra questi c'è un adolescente in rianimazione vaccinato con ciclo completo ma affetto da una importante obesità (17 tra malatti infettive e medicina d'urgenza, 3 in terapia semintensiva, 1 in intensiva).

Vista l'escalation di casi, la direzione sanitaria sta pensando di ampliare il numero di posti letto dedicati ai pazienti Covid. "Il mio reparto - prosegue Castagnola - ha tutti e 10 i letti occupati da malati covid. Abbiamo anche bimbi di uno, due mesi con febbre molto alta e inappetenza che dunque devono essere sostenuti". Gli altri pazienti sono in subintensiva perché in condizioni più gravi. (ANSA).