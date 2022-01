Calcio: Samp in emergenza ma D'Aversa avverte, niente alibi

(ANSA) - GENOVA, 05 GEN - Deve pensare positivo Roberto D'Aversa in vista della gara col Cagliari domani al Ferraris perché la situazione non è semplice tra positivi al Covid (Falcone e Augello), l'addio di Adrien Silva che è andato a giocare in Arabia Saudita, l'assenza di Colley impegnato in Coppa d'Africa col Gambia e gli infortuni di Damsgaard e Verre.

"Dobbiamo ragionare su chi siamo - ha detto -, su quelli che siamo stati. E non su quello che non abbiamo tra infortuni, squalifiche e partenze che possono infastidire".

Il tecnico dovrebbe recuperare Ekdal non al meglio in settimana ma D'Aversa mostra fiducia: "Ha fatto differenziato per tutta la settimana tranne ieri e oggi, non dovrebbero esserci problemi. Vieira farà parte dei convocati per fargli respirare di nuovo l'aria del ritiro", continua l'allenatore che farà giocare al centro della difesa Yoshida e Ferrari mentre sulla fascia sinistra spazio a Murru. A centrocampo toccherà a Ekdal e Thorsby, in attacco al fianco di Gabbiadini si candida Quagliarella. È una gara importante e D'Aversa lo sa benissimo: " Domani inizia il girone di ritorno e si azzera tutto - ha detto -: classifiche e gerarchie. Dobbiamo ripartire come abbiamo finito. Ci vuole resilienza. Ragioniamo su quelli che siamo e dobbiamo andare in campo in una determinata maniera". E sul Cagliari avverte: " In casa nostra non vogliamo crearci alibi. Dobbiamo ragionare su quello che siamo e sulla squadra che affrontiamo che pur avendo delle assenze all'andata ci ha battuto - ha concluso -Andiamo in campo per giocare al 200%".

