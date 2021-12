Ferrero si dimette dalla presidenza della Sampdoria, poteri a Bosco

Massimo Ferrero si dimette da presidente della Sampdoria, a seguito dell'inchiesta della Procura di Paola che ha portato al suo arresto: lo fa sapere il club ligure in una nota. "Massimo Ferrero, proprio per tutelare al meglio gli interessi delle altre attività in cui opera e in particolare isolare anche ogni pretestuosa speculazione rispetto all'U.C. Sampdoria e al mondo del calcio, intende formalizzare le dimissioni immediate dalle cariche sociali di cui sinora è stato titolare". La società sottolinea: "Con grande stupore si è appreso dell'odierna esecuzione di una misura cautelare di custodia in carcere a carico di Massimo Ferrero per vicende fallimentari relative a fatti di moltissimi anni fa e rispetto alle quali non sono di chiara e immediata percezione le stesse esigenze cautelari". Le vicende dell'inchiesta, dice la società "sono del tutto indipendenti" dal club e dalle attività romane legate al cinema. I legali di Ferrero si mettono "a completa disposizione degli inquirenti per chiarire fin da subito" la posizione del loro assistito.

Dopo l'arresto e le annunciate dimissioni di Massimo Ferrero dalla carica di presidente dell'uc Sampdoria, la gestione quotidiana e ordinaria è affidata al direttore operativo Alberto Bosco, in attesa della convocazione di un cda straordinario. Bosco in mattinata ha radunato i dipendenti nella sede del club e li ha rassicurati sulla continuità aziendale, invitandoli a essere ancora più uniti e compatti in questo momento. La squadra, che stamani si è regolarmente allenata, è stata informata di quanto avvenuto dal direttore sportivo Daniele Faggiano al termine della seduta e anche in questo contesto è stato sottolineato come oggi per la Sampdoria "sia importante restare compatta per reagire sul campo, a partire dal derby" che si giocherà al Ferraris venerdì alle 20,45. Alcuni giocatori, che hanno sempre avuto un rapporto personale stretto con Ferrero, si sono detti "preoccupati per la salute del presidente e per la sua famiglia"