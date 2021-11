Automobilista morto sulla A10, chiuso tratto ad Albissola

A causa di un incidente mortale è stata chiusa stamani l'autostrada A10 Genova-Savona nel tratto tra Albisola e Celle Ligure in direzione di Genova. Un'auto, riferisce in una nota Autostrade, ha avuto un incidente autonomo nella galleria Fighetto e la conducente è morta. Si sono formate code durante l'intervento dei soccorsi e dei tecnici.

Per chi è diretto verso Genova si consiglia di uscire ad Albisola e di rientrare a Celle Ligure, dopo aver percorso la SS1 Aurelia. L'autostrada è stata riaperta al termine degli interventi ma nel frattempo la coda ha ragigunto i 7 chilometri.