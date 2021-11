Genoa: Shevchenko guida il primo allenamento

(ANSA) - GENOVA, 09 NOV - Ha radunato i giocatori sul prato per iniziare a spiegare loro la sua visione del calcio, ha parlato a lungo, usando anche i gesti con le mani per indicare la strada, ha avuto un faccia a faccia con il capitano Criscito poi ha guidato il suo primo allenamento al centro sportivo del Genoa. La prima di Andrij Schevchenko al Signorini si è conclusa nel tardo pomeriggio di un giorno ventoso e freddo. I giocatori erano reduci da tre giorni di riposo dopo il pareggio a Empoli e hanno seguito con attenzione le indicazioni del nuovo tecnico.

Assistito dal vice Mauro Tassotti, Schevchenko si è tuffato subito sul lavoro sul campo. Tuta rossoblù d'ordinanza con felpa bianca ufficiale e scaldacollo d'ordinanza, visto il forte vento di tramontana, l'allenatore si è spesso fermato a dare indicazioni al gruppo, ridotto per le assenze dei vari nazionali e degli infortunati.

Domani la presentazione ufficiale ai media che avverrà all'interno dello stadio Luigi Ferraris , l'impianto dove esordirà domenica 21 alla ripresa dopo la sosta sfidando la Roma nella sua prima gara da allenatore in serie A. (ANSA).