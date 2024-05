Calcio: Spezia fermato dal Var, ora deve battere il Venezia

Il Var gela l'esultanza dello Spezia annullando per fuorigioco il gol dell'ipotetica vittoria sul campo del Cosenza all'ultimo minuto di recupero. Finisce 2-2 al Marulla, pareggio che garantisce ai liguri di evitare la retrocessione diretta (Ascoli e Bari non possono più raggiungerli) ma che obbliga venerdì sera a battere la corazzata Venezia per avere la certezza di mettersi dietro anche la Ternana, che giocherà contro una Feralpisalò già in serie C.

La squadra di D'Angelo ha dovuto inseguire i calabresi per tutto il match. O per meglio dire ha dovuto inseguire Tutino, autore di una doppietta d'autore. Primo gol da calcio di punizione nel primo tempo, secondo con uno spettacolare colpo di tacco al volo in area. Lo Spezia riacciuffa con Reca allo scadere del primo tempo su sviluppi di calcio d'angolo e poi con un gran tiro di Elia dalla distanza a un quarto d'ora dalla fine. Nel finale il gol di Vignali, annullato per un offside millimetrico di Bertola che gli ha servito l'assist.

D'Angelo e i suoi giocatori si giocano tutto all'ultima giornata, con un orecchio al risultato degli umbri che in caso di arrivo a pari punti sarebbero favoriti dalla differenza reti generale. Il rischio per lo Spezia è dover giocare un nuovo spareggio salvezza a un anno di distanza.



