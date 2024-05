Eriksson entra in campo a Marassi, gli applausi dei tifosi

Fuori dal tunnel degli spogliatoi i suoi ex giocatori in due file lo accolgono e lo applaudono mentre entra in campo insieme a Roberto Mancini e al presidente Matteo Manfredi. Sciarpa blucerchiata al collo per Sven Goran Eriksson, applaudito e omaggiato da tutto lo stadio che ha voluto abbracciare il tecnico svedese che sta lottando contro un cancro incurabile al pancreas.

''Anche in questa battaglia ti sosterremo. Bentornato a Genova Mister Eriksson'', si legge in un maxi striscione in gradinata Sud. E ancora ''20-4-1994, grazie Mister Eriksson', ricordando la data della vittoria in Coppa Italia con lo svedese in panchina contro l'Ancona. L'ex allenatore è andato a centrocampo con Mancini e Manfredi dove era posizionato il trofeo ottenuto alla guida della Samp, poi, con tutti i suoi ex giocatori è andato sotto la gradinata Sud per un applauso lunghissimo e un'istantanea che resterà per sempre nel cuore di Sven.



