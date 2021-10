Bene confiscato alla mafia va al Comune di Bordighera

Il Comune di Bordighera ha acquisito al patrimonio dei beni indisponibili un'abitazione in zona centrale, al civico 1 di via Privata Torino, confiscata alla criminalità organizzata. Il trasferimento dell'immobile è avvenuto con decreto del direttore dell'Agenzia nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Il tutto secondo le previsioni del Codice Antimafia, che disciplina le procedure per il sequestro e la confisca dei beni alla criminalità organizzata e per l'utilizzo degli stessi per finalità di giustizia, di ordine pubblico, di protezione civile, per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attività istituzionali delle amministrazioni dello Stato o per finalità sociali delle amministrazioni locali. (ANSA).