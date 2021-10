Ponte: da Genova cittadinanza onoraria a Bono e Salini

(ANSA) - GENOVA, 11 OTT - Nella cerimonia colombiana di domani pomeriggio a Genova per celebrare, come ogni anno il 12 ottobre, la figura di Cristoforo Colombo e testimoniare la riconoscenza verso coloro che maggiormente hanno contribuito a tenere alto il nome della città ligure in Italia e all'estero verrà conferita anche la cittadinanza onoraria a Giuseppe Bono, amministratore delegato di Fincantieri, e a Pietro Salini, amministratore delegato di Webuild. Una decisione legata alle "loro capacità professionali e manageriali e l'impegno profuso nella ricostruzione del Ponte Genova San Giorgio hanno contribuito a dare lustro alla città di Genova e a tutta la Nazione", spiega il Comune di Genova in una nota. (ANSA).