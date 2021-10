Esonda il Letimbro a Savona

A causa della forte perturbazione che sta interessando la Liguria, sono segnalati disagi a Savona dove è in vigore l'allerta meteo arancione per temporali fino alle 14 quando scatterà l'allerta rossa per precipitazioni diffuse e persistenti. Si sono verificati, in particolare, alcuni allagamenti di sedi stradali, il Letimbro è ingrossato e il Comune segnala alcuni problemi sulla strada del Santuario. Lo comunica la Regione facendo un punto sul maltempo e raccomandando ai cittadini la massima prudenza.

Nel Savonese sono esondati i torrenti Letimbro in località Santuario e l'Erro a Pontinvrea. Chiuso il tratto dell'Autofiori tra Ceva e il bivio A6/A10 Savona verso il bivio con l'A10 e chiusa al traffico la provinciale 29 di Cadibona per una frana sulla carreggiata poco prima del centro urbano di Cadibona. A Savona in via precauzionale sono stati interdetti al traffico i ponti, sono allagate alcune strade in città: due sono state chiuse al traffico.

Nelle zone di Pontivrea è stata segnalata l'esondazione in alcuni punti del torrente Erro. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco.

Nell'imperiese, inoltre, è stato chiuso dal Comune di Camporosso il centro vaccinale di Asl1 del PalaBigauda, dove vengono effettuate le vaccinazioni anti Covid 19. Tutti i cittadini prenotati vengono chiamati per riprogrammare gli appuntamenti.

Nelle ultime sei ore, secondo i dati Arpal, le precipitazioni sono state molto intense soprattutto nell'area interna della zona centrale della Liguria, ovvero alle spalle di Savona e Genova. Complessivamente sono caduti nelle ultime sei ore: 487.6 mm a Montenotte Inferiore (con massima cumulata oraria 145.2 mm), 367 mm a Rossiglione (91.4 mm in un'ora), 237.6 mm a Sassello (84 mm), 207.2 mm a Colle di Cadibona (80.4 mm in un'ora). Nell'ultima ora la pioggia sta convergendo su Mallare con 97.4 millimetri in un'ora. Pioggia forte anche a Torriglia (38 millimetri in un'ora), nell'entroterra di Genova. Inizia a piovere anche nell'entroterra Spezzino.