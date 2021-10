Maltempo:allerta rossa domani in Liguria, Genova stop scuole

(ANSA) - GENOVA, 03 OTT - Deciso peggioramento delle condizioni meteo in Liguria e scatta l'allerta rossa per piogge diffuse e prolungate nel centro della regione e arancione per temporali, il massimo dell'allerta per questi fenomeni, nel resto della Liguria. L'allerta arancione riguarda già stanotte le province di Genova e Savona dove diventerà rossa dalle 14 di domani. Lo rende noto Arpal. Il Comune di Genova chiude le scuole e lo fa anche Savona, dove i disagi saranno minori perché in molte non erano in programma le lezioni essendo sedi di seggio per le elezioni comunali.

Allerta gialla su tutta la regione in alcune zone dalle 18 e in altre dalle 22 di oggi e poi diventa arancione. I temporali e le piogge diffuse saranno accompagnati da venti di burrasca. Domani sera il litorale da Portofino a Sarzana. Spezzino sarà interessato anche da una mareggiata alimentata dallo scirocco e martedì mareggiata su tutto il litorale con venti di libeccio.

(ANSA).