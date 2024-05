Fi presenta emendamenti su retroattività Superbonus e sugar tax

Far scattare l'allungamento a 10 anni delle detrazioni del Superbonus dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto Superbonus. E' una delle proposta di Forza Italia per correggere l'emendamento del governo sul Superbonus. Forza Italia, a quanto si apprende, ha presentato 4 o 5 subemendamenti al decreto all'esame della Commissione finanze del Senato, per lo stop alla retroattività e anche sulla sugar tax per la quale si prevede l'esonero per tutto il 2024.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA