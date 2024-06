Putin, 'parto da presupposto che non si userà mai nucleare'

Vladimir Putin ha detto di supporre che non si arriverà mai all'utilizzo di armi nucleari. "Io parto dal presupposto che il mondo non arriverà mai a questo punto", ha affermato il presidente russo, intervistato al Forum economico internazionale di San Pietroburgo.

Parlando invece della fornitura di missili agli avversari dei Paesi occidentali da parte della Russia, Putin ha detto che non è imminente: "Non sarà domani", ha affermato riservando tuttavia a Mosca il diritto di farlo come risposta ai bombardamenti di Kiev contro il territorio russo con armi fornite dall'Occidente.

Putin ha poi precisato che in Russia non c'è bisogno di una nuova mobilitazione militare.



