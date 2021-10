Comunali: lunedì di temporali in Liguria, 'Votate domani'

(ANSA) - GENOVA, 02 OTT - Giornata di pioggia persistente e di temporali quella di lunedì sulla Liguria, tanto che la protezione civile parla di stato di pre-allerta meteo, in particolare sul centro e sul levante della regione. Nonostante questo il voto in 52 dei 235 Comuni liguri sarà garantito (i seggi chiudono alle 15, poi iniziano gli scrutini), ma vista la situazione la Regione, in accordo con le prefetture di Genova, La Spezia, Savona e Imperia, invita i cittadini a preferire, se possibile, di votare nella giornata di domani.

Il messaggio di pre-allerta viene emesso quando siano previste criticità di livello arancione o rosso oltre le 48 ore ed entro le 72 ore dal giorno dell'emissione. Il bollettino di vigilanza odierno indica già dalle prime ore di questa notte locali precipitazioni e prevede un progressivo peggioramento su tutta la regione. Domani ci saranno nuove valutazioni da parte dei previsori di Arpal: se la criticità sarà confermata verrà emessa l'allerta meteo, specificando il colore (arancione o rosso) (ANSA).