Borsa: Milano chiude in rialzo con Stellantis, ribalza Bff

Giornata controcorrente per Piazza Affari. A dispetto degli altri listini, tutti deboli, Milano archivia la prima seduta della settimana in rialzo dello 0,46% con il Ftse Mib che a 34.815 punti ha aggiornato ancora i massimi dal 2008.

A dare smalto le evidenze di Stellantis (+3,7%) insieme a Diasorin (+2,85%), quest'ultima in scia ai conti. Buon passo anche per Tim (+2,74%) su cui non impatta la conferma del Tar sulla multa con Dazn sui diritti per il calcio mentre il mercato attende la trimestrale mercoledì.

Tra i titoli sotto pressione Leonardo (-3,34%), Iveco (-3,15%), Amplifon (-2,7%).

Fuori dal paniere principale in recupero Bff Bank (+13,86%) dopo il crollo della scorsa settimana in scia ai rilievi di Bankitalia che ha bloccato la distribuzione dei dividendi. Gli analisti di Mediobanca, per i quali il titolo è 'neutral', evidenziano che anche nello scenario peggiore che "appare gestibile", "non sarà necessario un aumento di capitale".





