Violenza sessuale su una ragazza, arrestato a Genova

Gli uomini della Squadra Mobile di Genova hanno arrestato, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova, un cittadino senegalese di 32 anni per i reati di violenza sessuale e spaccio di sostanze stupefacenti. I fatti risalgono a dicembre dello scorso anno, quando una ragazza si era presentata presso in un pronto soccorso genovese dichiarando di essere stata vittima di una violenza sessuale. Gli investigatori della terza sezione della Squadra Mobile hanno avviato le indagini che, attraverso l'audizione protetta della vittima, sequestri, e la minuziosa ricostruzione dei momenti precedenti la violenza per mezzo delle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza, hanno permesso di raccogliere gravi indizi a carico dell'indagato che ora si trova in carcere.



