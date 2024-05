Spinelli davanti al gip ammette i finanziamenti a Toti, ma 'tutti ufficiali'

"Si è interessato, gli ho dato 40 mila euro". Così l'imprenditore della logistica Aldo Spinelli ha risposto al gip Faggioni durante l'interrogatorio di garanzia. Ne danno notizia alcuni giornali. "I 40 mila euro li abbiamo dati perché si era interessato. Ma era tutto regolare, li abbiamo divisi tra tutte le società" Lui si rivolgeva al presidente della Liguria "così come mi rivolgevo a Burlando (ex governatore ed ex ministro del Pd) quando avevo problemi".

Il governatore della Liguria Giovanni Toti, ai domiciliari per corruzione e falso, sta preparando la sua difesa e meditando sulla possibilità, una volta attenuata la misura cautelare dei domiciliari e quindi in condizione di parlare con i suoi alleati, di dimettersi. Il suo avvocato fa pressing sui magistrati perché interroghino il governatore (cosa che potrebbe succedere la settimana prossima) e intanto trapela la linea difensiva su alcuni quotidiani. Il voto di scambio? semplici cene elettorali" si legge su La Repubblica, il voto dei 'riesini' (i membri della comunità nissena di Riesi, ndr) e infine le pressioni sui membri del comitato portuale per agevolare l'imprenditore Spinelli un'attività che, secondo la linea difensiva, era stata messa in essere solo per evitare 'la guerra nel porto'.

"Le cose elettorali le ho sempre date a lui, abbiamo fatto il Festival della Scienza, abbiamo fatto il Festival dei Fiori, abbiamo alle chiese dato i contributi, ho fatto il Palazzo di San Lorenzo... la chiesa di San Lorenzo". E' un passaggio dell'interrogatorio di garanzia dell'imprenditore Aldo Spinelli, ai domiciliari come il governatore della Liguria Giovanni Toti nell'indagine della Procura di Genova. Spinelli ha ribadito di aver "Paolo Emilio Signorini era disperato perché gli finiva il lavoro. Gli ho detto: 'smettila di piangere, te lo troviamo un posto di lavoro'." È quanto ha detto Aldo Spinelli, l'imprenditore ai domiciliari insieme al presidente Giovanni Toti, nel corso del suo interrogatorio davanti al giudice Paola Faggioni. Spinelli si riferiva alla promessa fatta al presidente dell'Autorità portuale di trovargli un posto di lavoro a Roma da 300 mila euro. Per l'accusa sarebbe stato una delle tante promesse in cambio di favori in porto.

L'interrogatorio del governatore della Liguria Giovanni Toti, agli arresti domiciliari per corruzione nell'ambito dell'indagine della Procura di Genova si terrà tra due settimane. Lo ha spiegato Stefano Savi, difensore del Presidente al termine di un colloquio con i pm genovesi. Il faccia a faccia con i pubblici ministeri, ha detto, dovrebbe essere fissato per la settimana che parte dal prossimo 27 maggio. "Toti aspetta l'interrogatorio - ha aggiunto . Certo, lui l'avrebbe fatto prima, ma aspettiamo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA