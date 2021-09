Genova, avviato iter per entrare in Consiglio con il green pass

(ANSA) - GENOVA, 21 SET - Il Consiglio comunale di Genova ha approvato un ordine del Giorno per avviare l'iter di regolamentazione all'accesso agli uffici comunali ai soli possessori di Green pass. Si aprirà quindi un confronto con il presidente del Consiglio comunale, sentita la Conferenza Capigruppo, per la regolamentazione delle procedure di ingresso e di permanenza nell'aula del Consiglio comunale per il Sindaco, i Consiglieri, gli Assessori e tutto il personale e anche per il pubblico dove previsto.

"Una decisione presa nell'attesa della pubblicazione del decreto legge nazionale - ha detto il presidente del Consiglio comunale Federico Bertorello - e che consentirà una maggior tutela dei consiglieri comunali e dei componenti della giunta, oltre che del personale del Comune di Genova. Questa decisione non precluderà comunque la partecipazione ai lavori, dal momento che resta prevista la modalità da remoto, nel caso ci siano consiglieri sprovvisti di Green pass - prosegue Bertorello - e ci permetterà inoltre di riaprire, pur in numero limitato, l'aula del Consiglio alla partecipazione del pubblico". (ANSA).